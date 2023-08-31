Tanguy Ndombele, Galatasaray'a doğru Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin Galatasaray'a transferinin gerçekleşmek üzere olduğu iddia edildi.

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Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Sport.fr'nin haberine göre; Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun bu sezonki kadro planlamasında yer almayan Ndombele, İngiliz kulübünden ayrılmak üzere.

Haberde Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazır olduğu belirtilirken, "Ndombele Galatasaray'a transfer olmaya yaklaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rennes'e pahalı geldi

Premier Lig kulübünün, yıldız futbolcunun transferinden 15-20 milyon euro arasında bir bonservis geliri beklediği ileri sürülürken, oyuncuya Rennes'in de talip olduğu ancak Fransız kulübünün bu rakamları yüksek bulduğu belirtildi.

Haber detayında Fenerbahçe'nin de Ndombele'ye ilgi gösterdiği ancak 26 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli takıma sıcak bakmadığı iddia edildi.

40 maçta 2 gol 1 asist

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanguy Ndombele geçen sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirmişti. İtalyan takımında 40 maça çıkan futbolcu 2 gol atarken, 1 kez de asist yapmıştı.