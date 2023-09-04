Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Tanguy Ndombele, İstanbul’a geldi.

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ensonhaber.com

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’dan kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Tanguy Ndombele İstanbul’a geldi.

Sağlık kontrolünden sonra imza atacak

Paris’ten özel uçakla gelen Fransız futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar da geldi.

Başarılı oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Tanguy Ndombele, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçen sezonu Napoli'de geçirdi

2022-2023 sezonunda kiralık olarak İtalyan ekibi Napoli forması giyen 26 yaşındaki orta saha, 12’si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.