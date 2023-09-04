Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, Galatasaray'da Galatasaray iki transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele için TFF'den lisans kaydı açtırdı.

ensonhaber.com Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyla anlaşmaya vardı. Ndombele ve Sanchez geliyor Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı. TFF'de kayıtları takımsız açılan iki ismin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

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