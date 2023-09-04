Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, Galatasaray'da

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Ndombele ve Sanchez geliyor
Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattı.
TFF'de kayıtları takımsız açılan iki ismin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.