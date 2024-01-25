Tanguy Ndombele'ye iki takım talip oldu

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Fenerbahçe'ye zirve mücadelesi veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hareketlilik devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da kilosu sebebiyle eleştirilen Ndombele'ye iki takım talip oldu.
Kiralık sözleşmesi feshedilebilir
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fransız ekibi Rennes ve Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ile ilgileniyor.
Haberde kilolu görüntüsüyle eleştirilerin odağında olan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtildi.
İki takım da kadrosuna katmak istiyor
Nemanja Matic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Rennes'in bir yedek arayışında olduğu ve Ndombele'nin durumunu takip ettiği ifade edilirken, Henderson'ın ayrılmasından sonra tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği yazıldı.
Oyuncu için kısa süre içinde bir transfer gelişmesinin yaşanacağı aktarıldı.
1 asist yaptı
Galatasaray formasını bu sezon 17 resmi maçta giyen 27 yaşındaki futbolcu, 516 dakika sahada kaldı.
15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Ndombele, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
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