Tanguy Ndombele'ye iki takım talip oldu Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'yi 2 takım kadrosuna katmak istiyor. Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen orta saha oyuncusuyla Rennes ve Al Ettifaq ilgileniyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren ve Fenerbahçe'ye zirve mücadelesi veren Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hareketlilik devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da kilosu sebebiyle eleştirilen Ndombele'ye iki takım talip oldu.

Kiralık sözleşmesi feshedilebilir

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fransız ekibi Rennes ve Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ile ilgileniyor.

Haberde kilolu görüntüsüyle eleştirilerin odağında olan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtildi.

İki takım da kadrosuna katmak istiyor

Nemanja Matic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Rennes'in bir yedek arayışında olduğu ve Ndombele'nin durumunu takip ettiği ifade edilirken, Henderson'ın ayrılmasından sonra tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği yazıldı.

Oyuncu için kısa süre içinde bir transfer gelişmesinin yaşanacağı aktarıldı.

1 asist yaptı

Galatasaray formasını bu sezon 17 resmi maçta giyen 27 yaşındaki futbolcu, 516 dakika sahada kaldı.

15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Ndombele, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.