Taraftar çıldırdı: Yine bek yok yine hüsran

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Galatasaray, Ajax ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna play-off'tan devam edecek.

Transfer konusunda yönetime eleştiride bulunan Galatasaray'da Ajax maçına çıkan ilk 11'deki iki ismin mevkisi de tepkilere neden oldu.

BEK SORUNU TARAFTARIN TEPKİSİ ÇEKİYOR

Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta oynadığı Sparta Prag maçlarına sağ bekte Kaan Ayhan ve sol bekte Berkan Kutlu ile çıkmış ve Çekya temsilcisine yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Sarı-kırmızılılarda aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bekte aynı isimlerle Ajax deplasmanına çıkması taraftarın tepkisini çekti.