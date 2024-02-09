Taraftarı mest etti! Ernest Muci'nin dövmesi gündem oldu Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Basın mensuplarına ilk açıklamalarını yapan Arnavut futbolcunun ensesindeki kartal dövmesi ise siyah-beyazlı taraftarları adeta mest etti.

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Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır.

22 yaşındaki Ernest Muci, İstanbul'a indikten sonra ilk açıklamalarını yaptı.

"Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum"

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez"

Beşiktaş'ın kendisi için bir rüya olduğunu söyleyen Muci, şu sözleri sarf etti:

Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez.

"Hızlı bir transfer oldu"

Hızlı bir transfer süreci olduğunu söyleyen Muci, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hızlı bir transfer oldu. Maç oynadıktan sonra hızlıca gelişti benim adıma. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum.

"Hayırlı olsun Beşiktaş'a"

Muci transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, şu açıklamayı yaptı:

Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muci hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın güvendiği bir oyuncu. Samet Hocamız iki aydır üzerinde çalışıyordu. Çok severek geldi. Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç oyuncularımızla çok iyi bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a.

"Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu"

İkinci başkan Hüseyin Yücel'in transferdeki emeğine dikkat çeken Arat, şu ifadeleri kullandı:

Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Sporcumuzun ailesinin Türkiye'yi istemiş olması, sporcunun istemiş olması çok güzel bir netice getirdi. Transferde çok büyük emeği geçti ikinci başkanımı Hüseyin Yücel'in.

"Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi"

Muci transferi için konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, şunları dedi:

Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok mutlu olacak.

"Kartal dövmesi var, doğum günü de 19.03"

Muci'nin dövmelerine değinen Yücel, şunları dedi:

Ensesini göstermek istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü de 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok uğurlu gelecek. Kardeşimizin Instagram hesabı var, sürekli takip ediyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin.

"Bir söz vardır, geç olsun güç olmasın"

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı bir diğer oyuncu Al Musrati için de konuşan Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı: