Tarihin en pahalı defansı! Josko Gvardiol, Manchester City'de Manchester City, Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig’ten Josko Gvardiol’u 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz temsilcisi, Mateo Kovacic’in ardından 2’nci transferini de resmiyete kavuşturdu. Manchester ekibi, son olarak RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Josko Gvardiol ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tarihin en pahalı defansı

Manchester City’e transfer olan Josko Gvardiol, bu transferin ardından en yüksek bonservis bedeli ödenen savunma oyuncusu oldu.

City, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hırvat oyuncu için 90 milyon euro ödeyecek. Leipzig Spor Direktörü de bu durumu doğruladı.

Josko, olağanüstü kalitesi ve kişiliği nedeniyle kadroda tutmak isteyeceğimiz bir oyuncuydu. Ancak kendisinin transfer olma arzusu ve onu tarihteki en pahalı defans oyuncusu yapan genel mali paket nedeniyle, tüm parametreleri dikkate alarak bu teklifi kabul etmeye karar verdik.

"Hayalim İngiltere'de oynamaktı"

Transferinin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Josko Gvadiol da şöyle konuştu:

Her zaman bir gün İngiltere'de oynamayı hayal etmişimdir ve şimdi Manchester City'de bunu yapmak benim için gerçek bir onur. Geçen sezon Manchester City'yi izleyen herkes, onların dünyanın en iyi takımı olduklarını biliyor. 3 kupayı birden kazanmak, bu takımın sahip olduğu kalite hakkında bilmeniz gereken her şeyi söylüyor. Pep Guardiola ile çalışma şansına sahip olmak da harika olacak. Oyunumun futbolun en iyi teknik direktörü altında daha da gelişeceğine eminim.

"Çok mutluyuz"

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain ise Gvardiol’u birçok büyük kulübün izlediğini ve onu kulübe kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu belirtti. Begiristain, Hırvat oyuncunun birçok iyi özelliğinin olduğunu ve Guardiola ile gelişiminin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Josko Gvardiol, Manchester City'de 24 numaralı formayı giyecek.