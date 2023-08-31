Tarık Çamdal, 2. Lig'e transfer oldu! Yeni takımını görenler şaşırıyor Son olarak 1. Lig ekibi Göztepe'de forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Tarık Çamdal, 2. Lig takımı Sarıyer'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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İlk haftası geride kalan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Belediye Derincespor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle 2023-2024 sezonuna puansız başlayan Sarıyer, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz transfer döneminde 40 yaşındaki golcü futbolcu Umut Bulut'u renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran mavi-beyazlı ekip, çok konuşulan bir transfere daha imza attı.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalmıştı

İstanbul ekibi, bir dönem Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ancak gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratan milli futbolcu Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

1 yıllık sözleşme imzalandı

Sarıyer, son olarak Göztepe forması giyen 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde daha önce Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Göztepespor formalarını giyen sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal'la bir yıllık sözleşme imzalandı. Tarık Çamdal'a hoş geldin der, nice şampiyonluklar dileriz.

2022-2023 sezonunda 1. Lig'de Göztepe formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan Tarık Çamdal, İzmir ekibinde 1 asistle mücadele etti.