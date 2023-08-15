Taxiarchis Fountas, Trabzonspor için İstanbul'a geldi Trabzonspor'un yeni transferi Taxiarchis Fountas, sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum bölgesi için bir takviye yapmak isteyen bordo-mavililer, anlaşma sağladığı Taxiarchis Fountas'ı İstanbul'a getirdi.

"Trabzonspor için ülkenin en güzel takımı olduğunu söylediler"

Fountas, transfer sürecini ilerletmek için başkent Atina'dan kalkan tarifeli uçakla akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul'a indi.

İlk maçını oynamak için sabırsızlandığını aktaran Yunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Her şey tamam. Milli takımdan beraber forma giydiğim arkadaşlarım Bakasetas, Siopis ve Kourbelis ile konuştum ve Kourbelisi de satın aldılar. Onlar Trabzonspor için ülkenin en güzel takımı olduğunu söylediler. taraftarlarımız gerçekten tam bir çılgın. Ben de stadyumda oynayacağım ilk maçımı bekliyorum.

27 yaşındaki forvet, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılayan kulüp yetkilileriyle buluştu.

Fountas daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Milli Takım formasını 14 kez giydi

Son olarak MLS Ligi ekiplerinden D.C. United'da forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gollük performans sergiledi.

Taxiarchis Fountas, 10 numara ve kanatlarda görev alabiliyor. Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada 1 gol kaydetti.