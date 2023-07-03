Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a dönmek istiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tayfur Bingöl'ün "Takıma dönmek istiyorum" sözleri üzerine harekete geçerek 30 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Tayfur Bingöl, lig bitimiyle takımına geri dönmüştü.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'i arayarak "Takıma dönmek istiyorum hocam. Beni geri alırsanız, takım için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Şenol Hoca da takımda görmek istiyor

Bu sözler üzerine geçtiğimiz sezonki mücadelesinden memnun olduğu Tayfur Bingöl hakkında bir rapor hazırlayan Şenol Güneş'in de deneyimli oyuncuyu takımda görmek istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine Alanyaspor'a 500 bin euroluk teklifte bulunurken, Akdeniz temsilcisi 1 milyon euro istedi. Görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

34 maç 2 gol 2 asist

Tayfur Bingöl, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 34 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 aslstlik performans sergilemişti.