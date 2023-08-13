Tayfur Bingöl'den Beşiktaş açıklaması Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili çıkan transfer haberlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

2022-2023 sezonunda hayalini kurduğu Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen ve daha sonra kulübü Alanyaspor'a geri dönen Tayfur Bingöl geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde Beşiktaş'a transfer olmak istediği konuşulan Tayfur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir gönderi yayınladı.

"Söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır"

Tayfur Bingöl paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim.

30 yaşındaki oyuncunun, Alanyaspor yönetimine, "Yeni sezonda Beşiktaş forması giymek istiyorum. Benim yerime şimdiden oyuncu bakabilirsiniz" dediği iddia edilmişti.

Alanyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Tayfur Bingöl, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıktı. Tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.