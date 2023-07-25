Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da

AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın geçen sezon Emre Kılınç'la birlikte MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı yeni sezon için de teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi. Kiralık listesine konulan tecrübeli orta sahanın yeni takımı açıklandı.

11 yıl sonra Süper Lig'e dönen Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı 1 yıl kiraladığını resmen açıkladı, imzalar da atıldı.

Transfer açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Son olarak, Galatasaray SK ile orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’nın 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşılmıştır. Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimizle.