Taylan Antalyalı resmen Samsunspor'da

Galatasaray'ın geçen sezon Emre Kılınç'la birlikte MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı yeni sezon için de teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi. Kiralık listesine konulan tecrübeli orta sahanın yeni takımı açıklandı.
Taylan Antalyalı, Samsun'da 1 yıl kiralık oynayacak
11 yıl sonra Süper Lig'e dönen Samsunspor, Taylan Antalyalı'yı 1 yıl kiraladığını resmen açıkladı, imzalar da atıldı.
Transfer açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Son olarak, Galatasaray SK ile orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’nın 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşılmıştır. Kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olması dileklerimizle.
Taylan Antalyalı'nın Galatasaray kariyeri
4 yıl önce Erzurumspor'dan transfer edilen yetenekli orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılı formayla toplamda 102 maça çıktı. Sahada sergilediği performans ile birlikte Taylan, 2 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.