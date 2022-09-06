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    Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden

    Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden

    Galatasaray'da Okan Buruk'un gözden çıkardığı Taylan Antalyalı'ya Süper Lig'den Antalyaspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor talip oldu.
    • 06.09.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 15:53
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    Galatasaray'da sürpriz ayrılık kapıda. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı Taylan Antalyalı'ya Süper Lig'den 4 takım talip oldu.

    Antalyaspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor, Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için temas sağladı.

    Yıllık 4.5 milyon TL kazanıyor

    Aslan'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Taylan, senelik 4.5 milyon TL kazanıyor.

    Taylan Antalyalı ya 4 talip birden #1

    Taylan Antalyalı'nın performansı

    27 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı takımda 102 maçta forma giydi, 2 gol ile 9 asist yaptı ve 11 gole katkı sundu.

    Taylan Antalyalı, 2019'da BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

    Taylan Antalyalı ya 4 talip birden #2


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