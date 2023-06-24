Taylan Antalyalı'ya ABD'den teklif geldi Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Taylan Antalyalı'ya ABD kulüplerinin yoğun ilgisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın geçen sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı'nın satılması gündemde.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un istediği tecrübeli oyuncu için ABD'den de birçok teklif geldiği ortaya çıktı.

Büyük beğeni topladı

Ankaragücü'ne geldiği günden bu yana adeta küllerinden doğan Taylan Antalyalı, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Taylan Antalyalı geçen sezon Ankaragücü formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıktı ve bunların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2081 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.