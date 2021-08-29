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    Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak

    Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak

    Galatasaray'da iç transferde gelişmeler yaşanıyor. Taylan Antalyalı'ya Atalanta'dan teklif geldiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların oyuncuya zam yapacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 12:12
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    Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.

    MAAŞINA ZAM YAPILACAK

    Yaz transfer döneminin bitmesinin ardından Taylan Antalyalı ile masaya oturacak olan sarı-kırmızılılar Atalanta'nın talip olduğu 26 yaşındaki orta sahaya zam yapacak.

    Serie A takımının yoğun ilgisinin Taylan'ın kafasını karıştırmasını önlemek isteyen yönetimin iyi bir maaşta iyi bir düzeltme yapacağı da gelen haberler arasında.

    Taylan Antalyalı ya zam yapılacak #1

    GEÇEN SEZON ALKIŞ ALDI

    Geçen sezon gösterdiği performansla ilk 11'i kapan başarılı oyuncu milli takıma kadar yükselmişti.

    Taylan'ın 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Taylan Antalyalı ya zam yapılacak #2

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