Taylan Antalyalı'ya zam yapılacak

Galatasaray'da iç transferde gelişmeler yaşanıyor. Taylan Antalyalı'ya Atalanta'dan teklif geldiği öğrenilirken sarı-kırmızılıların oyuncuya zam yapacağı belirtildi.

Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılılar Taylan Antalyalı ile sözleşme yenileme kararı aldı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Yaz transfer döneminin bitmesinin ardından Taylan Antalyalı ile masaya oturacak olan sarı-kırmızılılar Atalanta'nın talip olduğu 26 yaşındaki orta sahaya zam yapacak.

Serie A takımının yoğun ilgisinin Taylan'ın kafasını karıştırmasını önlemek isteyen yönetimin iyi bir maaşta iyi bir düzeltme yapacağı da gelen haberler arasında.

GEÇEN SEZON ALKIŞ ALDI

Geçen sezon gösterdiği performansla ilk 11'i kapan başarılı oyuncu milli takıma kadar yükselmişti.

Taylan'ın 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.