Ten Hag'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Onu satmayacağız Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Anthony Martial'in geleceği için konuştu.

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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Anthony Martial'in geleceği net bir açıklama yaptı.

"Satmayacağız"

Kulübün, kış transfer döneminde Martial'i satmayı düşünmediğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Martial halen tam olarak iyileşmedi. Sözleşme görüşmelerinde bir gelişme olursa bunu ilk benden duyarsınız. Ocak ayında Anthony'i satmayı düşünmüyoruz." dedi.

19 resmi maçta 2 gol 2 asist

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

Anthony Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.