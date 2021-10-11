Terim, Gedson için Rui Costa'yı arayacak

Galatasaray'da Fatih Terim, kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes için Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa'yı arayacak.

Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi.

Sarı-kırmızılıların devre arası ilk hedefi ise eski oyuncusu Gedson Fernandes olacak. Benfica'nın başkanının Manuel Rui Costa seçilmesi, bu transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor.

TERİM ARAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.

OYUNCU DA İSTİYOR

Kulübü ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç orta sahayı kadro düşünmüyor.

Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro.