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    Terim, Marcao'nun transferine izin vermedi

    Terim, Marcao'nun transferine izin vermedi

    Galatasaray'da Avrupa takımlarının takip ettiği Brezilyalı futbolcu Marcao için Fatih Terim'den veto geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:14
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    Gaziantep karşısındaki performansıyla galibiyetin en kilit adamı seçilen Marcao, savunmanın göbeğinde Nelsson ile birlikte müthiş bir uyum yakaladı.

    Brezilyalı oyuncunun ligde cezasının biterek formasına kavuşmasının ardından yakalanan çıkış, planları da değiştirdi.

    Terim, Marcao nun transferine izin vermedi #1

    TERİM’DEN İZİN ÇIKMADI

    Palmeiras'ın ciddi şekilde ilgilendiği ve ocak ayında bonservisi için ciddi bir teklifle geleceği Marcao'ya, hocası Fatih Terim'den gidiş izni çıkmadı.

    Terim, başarılı savunmacının en azından sezon sonuna kadar mutlaka kadroda tutulmasını istiyor.

    Yönetimin, resmi teklif geldikten sonra, durumu Fatih Hoca ile yeniden masaya yatıracağı öğrenildi.

    Terim, Marcao nun transferine izin vermedi #2

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