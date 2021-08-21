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    Terim'den Adem Ljajic'e ret

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Adem Ljajic transferini veto etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 12:47
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    Terim'den Adem Ljajic'e ret

    Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve siyah-beyazlı kulüpten garanti 3 milyon euro maaş alan Adem Ljajic menajerler tarafından, sarı-kırmızılı kulübün yönetimine sunuldu.

    1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray Yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü.

    “İHTİYACIM YOK”

    Oyuncuyla ilgili yönetimle konuşan Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.

    Terim den Adem Ljajic e ret #1

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