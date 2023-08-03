Tete, Fenerbahçe için İstanbul'da Fenerbahçe, Brezilyal Tete'yi İstanbul'a getirdi. Başarılı futbolcu, ufak pürüzlerin halledilmesi halinde sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro maaş alacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Tete'yi de transfer etmek için yoğun mesai harcarken sıcak bir gelişme yaşandı.

İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Tete, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

Oyuncunun kendisiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, transferde sona yaklaştığı da gelen haberler arasında.

Yıllık 4.5 milyon euro

Ufak pürüzlerin ardından el sıkışılması halinde Tete, sarı-lacivertlilerden yıllık 4.5 milyon euro kazanacak.

Shakhtar ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Tete, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Yönetmeliği'nin 7. ekinde düzenlemeye gitmesiyle serbest statüde transfer olabiliyor.

23 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 33 maçta 7 gol 3 asistle oynadı.