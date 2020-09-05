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Tetteh, Yeni Malatyaspor'da
Yeni Malatyaspor, Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 16:45
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor önemli bir transfere imza attı.
Malatya ekibi, bir ara 4 büyüklerin de gündemine gelen Sparta Praglı golcü Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI
1 milyon euroya kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon euro.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."