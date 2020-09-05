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    Tetteh, Yeni Malatyaspor'da

    Yeni Malatyaspor, Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 16:45
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    Tetteh, Yeni Malatyaspor'da

    Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor önemli bir transfere imza attı.

    Malatya ekibi, bir ara 4 büyüklerin de gündemine gelen Sparta Praglı golcü Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı.

    SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

    1 milyon euroya kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon euro.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

    Tetteh, Yeni Malatyaspor da #1

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