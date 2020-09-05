Tetteh, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor önemli bir transfere imza attı.

Malatya ekibi, bir ara 4 büyüklerin de gündemine gelen Sparta Praglı golcü Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

1 milyon euroya kiralanan oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4.5 milyon euro.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."