TFF'den Kerem Aktürkoğlu'na tebrik mesajı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'dan Portekiz Ligi takımlarından Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için tebrik mesajı yayınladı.

Haber Merkezi

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon euro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin kârının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Gerçekleşen bu transferin ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tebrik mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

A Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'dan Portekiz Ligi takımlarından SL Benfica'ya transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinin yeni bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

MİLLİ FORMAYI 34 KEZ GİYDİ

A Milli Takım'da ilk kez 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı formayı toplam 34 maçta giydi ve 6 gol kaydetti.

A Milli Takımın mücadele ettiği EURO 2020 ve EURO 2024 final turnuvalarının kadrolarında yer alan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, geride bıraktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm maçlarda da süre aldı.

ORKUN'LA BERABER OYNACAK

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da A Milli Takım oyuncularından Orkun Kökçü ile birlikte forma giyecek.