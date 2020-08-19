Haberler

Transfer dosyası Haberleri

TFF'nin Süper Lig ve Süper Kupa planı

TFF'nin Süper Lig ve Süper Kupa planı

Süper Lig'in ilk yarısını 16 hafta, ikinci yarısını ise 24 hafta oynatmayı düşünen TFF, Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finalini ise devre arasına koymayı planlıyor.