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TFF'nin Süper Lig ve Süper Kupa planı
Süper Lig'in ilk yarısını 16 hafta, ikinci yarısını ise 24 hafta oynatmayı düşünen TFF, Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finalini ise devre arasına koymayı planlıyor.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 10:41
- Güncelleme : 19.08.2020 - 10:41
11 Eylül'de başlayacak olan 2020-2021 sezonu fikstürünün henüz çekilmemesinin nedeni ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, farklı bir plan yaptığı ve 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16. hafta sonunda bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.
İKİNCİ YARI 24 HAFTA OLACAK
Kalan 24 haftayı ikinci yarıda oynatmayı düşünen yetkililerin, bazı maçları hafta içine koyacağı belirtildi.
SÜPER KUPA FİNALİ DEVRE ARASINDA OYNANACAK
Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa finali ise sezon başında oynanmayacak.
TFF, Katar'da oynatmayı planladığı maçı, fikstürün sıkışık olması nedeniyle devre arasına koyacak.