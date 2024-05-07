Thiago Silva, Fluminense'nin yolunu tuttu

İHA
39 yaşındaki Brezilyalı stoper Thiago Silva, eski takımı Fluminense'ye imza attı.
Kariyerinde birçok başarıya imza atan Silva, Paris Saint-Germain ile 7'şer kez Fransa lig şampiyonluğu ve Fransa Süper Kupa, 6'sı Fransa Lig Kupası ve 5'i Fransa Kupası olmak üzere toplam 25 kupa kazanırken; Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Milan ile Serie A ve İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Bu sezon 35 maça çıktı
Bu sezon Chelsea ile 28'i Premier Lig olmak üzere 35 maçta görev yapan başarılı defans oyuncusu, 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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