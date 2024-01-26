Thomas Tuchel'den Sacha Boey sözleri Bayern Münih Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, Sacha Boey'in transferine ilişkin konuştu. Tuchel, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum" dedi.

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Galatasaray'da dünkü İstanbulspor maçı kadrosuna alınmayan Sacha Boey'in Bayern Münih ile anlaştığı ileri sürülürken kulüp, resmi teklifin artırılmasını bekliyor.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı oyuncunun 3 milyon euronun üzerinde bir rakam kazanacağı belirtilirken Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki Sacha Boey pazarlığı sürüyor.

Galatasaray 30 milyon euro istiyor

Yönetimden alınan bilgiye göre Bayern Münih 22 milyon euroya kadar çıktı. Galatasaray bonuslarla birlikte 30 milyon euro istiyor.

Pazarlıklar devam ediyor

Pazarlıklar sürerken, Bayern Münih yetkililerinin İstanbul'a özel uçak ile geldikleri ve anlaşma sağlanıp imzalar atılabilirse Boey'i de alıp özel uçakla Münih'e dönme planı içinde oldukları gelen haberler arasında yer alıyor.

"Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum"

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, açıklamalarda bulundu.

Almanya Bundesliga'da deplasmanda Augsburg'la karşılaşacak olan Bavyera ekibinin çalıştırıcısı Tuchel, Sacha Boey'in transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: