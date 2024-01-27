Thomas Tuchel'den Sacha Boey sözleri: Transfer bitti sayılır Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Sacha Boey için transfer açıklamasında bulundu.

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Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, transfer için Almanya'ya giden Sacha Boey için konuştu.

Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Boey transferi bitti sayılır. Bizim arzumuz Sacha Boey'la sözleşme imzalamak. Bazı şeylere son anda karar verildi. Sağlık kontrolleri devam ediyor." dedi.

Öte yandan Sky Sport'ta yer alan haberde Sacha Boey'un Bayern Münih formasıyla ilk maçına 3 Şubat'ta M'gladbach karşısında çıkacağı belirtildi.

Anlaşma sağlandı

Alman devi Bayern Münih, son olarak 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklif daha yaptı. Sacha Boey gitmek istediğini Galatasaray'a iletmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi kabul etti.

Boey, Bayern ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sacha Boey ise Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Boey, 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.