Thorgan Hazard'ın yeni takımı belli oldu Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht, Borussia Dortmund'dan Thorgan Hazard ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, Borussia Dortmund'un Belçikalı oyuncusu Thorgan Hazard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Belçika temsilcisi, bu transfer için Dortmund'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

34 maçta 3 gol 1 asist

Thorgan Hazard, geçen sezon Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 34 kez sahaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Tecrübeli sol kanat, Belçika Milli Takımı'yla da toplamda 47 maçta sahaya çıkarken ülkesine 9 gol - 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş da istemişti

Yıldız futbolcuyla Beşiktaş da ilgileniyordu.