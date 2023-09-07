Thorgan Hazard'ın yeni takımı belli oldu

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Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht, Borussia Dortmund'un Belçikalı oyuncusu Thorgan Hazard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Belçika temsilcisi, bu transfer için Dortmund'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
34 maçta 3 gol 1 asist
Thorgan Hazard, geçen sezon Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 34 kez sahaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
Tecrübeli sol kanat, Belçika Milli Takımı'yla da toplamda 47 maçta sahaya çıkarken ülkesine 9 gol - 8 asistlik katkı sağlamıştı.
Beşiktaş da istemişti
Yıldız futbolcuyla Beşiktaş da ilgileniyordu.