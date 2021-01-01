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    Tigres, Arda Turan'ı istiyor

    Tigres, Arda Turan'ı istiyor

    Meksika basını, Tigres'in Arda Turan, Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı listesine aldığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:46
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    Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönen ve haftalar geçtikçe performansını yukarı taşıyan Arda Turan, Meksikalıların dikkatini çekti.

    Ligde çıktığı 11 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcuyu, Gignac'ın da formasını giydiği Tigres takımı transfer etmek istiyor.

    Meksika basını, Tigres'in Arda'nın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığını yazdı.

    FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

    Tecrübeli oyuncunun gelen bu teklife soğuk baktığı ve futbolu Galatasaray' da bırakmak istediği öğrenildi.

    Tigres, Arda Turan ı istiyor #1

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