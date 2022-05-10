Todd Boehly, Chelsea'deki ilk transferi için 75 milyon euro harcayacak

Todd Boehly, Chelsea'deki ilk transferi için 75 milyon euro harcayacak

Chelsea'nin yeni patronu Todd Boehly, İngiliz kulübündeki ilk transferi için Aurelien Tchouameni'ye 75 milyon euro ödemeye hazır.

Chelsea'de kulübün satış işlemleri tamamlandı ve kaotik ortam sona erdi. Todd Boehly liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alınan kulüp rotayı transfere çevirdi.

Chelsea'de Andreas Christensen, Marcos Alonso ve Antonio Rüdiger'in sözleşmesi bitiyor. Üç oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

İngiliz kulübü üç oyuncuyu ikna edemese de transferde çarpıcı bir adım atılabilir.

Todd Boehly kesenin ağzını açacak

Mirror gazetesinin Marca'ya dayandırdığı habere göre Todd Boehly önderliğindeki Chelsea, Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni için kesenin ağzını açacak.

Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Aurelien Tchouameni için Chelsea 75 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Aurelien Tchouameni kimdir, hangi pozisyonda oynuyor?22 yaşındaki Fransız futbolcu Bordeaux altyapısında yetişti. Ligue 1'de ilk maçına 18 yaşında çıkan genç futbolcu 2020'nin Ocak ayında 18 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapıyor. Tchouameni bugüne kadar Fransa Milli Takımı formasını da 8 kez giydi ve 1 gol kaydetti.

Bu sezon Monaco'daki performansıyla dikkat çeken Tchouameni 48 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.