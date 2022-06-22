Tolga Ciğerci, Başakşehir'den ayrıldı

Başakşehir, tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Başakşehir'in açıklaması

"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır.

Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."