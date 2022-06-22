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Tolga Ciğerci, Başakşehir'den ayrıldı
Başakşehir, tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığını duyurdu.
- 22.06.2022 - 17:19
- Güncelleme : 22.06.2022 - 17:46
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Başakşehir'in açıklaması
"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır.
Başarılı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."