Petrol
123.71
0.11%
Euro
18.573
0.97%
Dolar
17.2291
0.60%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
2547
0.28%
Bitcoin
523.612
0.11%
BTXN Coin
11.06
-1.25%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Tolga Ciğerci, Trabzonspor'a önerildi

    Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti ancak oyuncunun Trabzonspor ile görüştüğü belirtildi.
    • 09.06.2022 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tolga Ciğerci, Trabzonspor'a önerildi

    Başakşehir'deki sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Tolga Ciğerci'yle ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

    Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılan Tolga Ciğerci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Beşiktaş'a önerilmişti

    Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Tolga Ciğerci, Başakşehir'e veda etmek üzereyken menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmişti.

    Siyah-beyazlılar oyuncu için harekete geçmezken şimdi de Trabzonspor haberleri ayyuka çıktı.

    Tolga Ciğerci, Trabzonspor a önerildi #1

    Trabzonspor'a sıcak bakıyor

    Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Tolga Ciğerci ile temas halinde. Milli futbolcunun bordo-mavililerde forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı
    3. Sayfa

    İzmir’de anne ve iki çocuğuna otomobil çarptı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Madencilerin çatışma anı: 14 ölü
    Dünya

    Madencilerin çatışma anı: 14 ölü

    Görüş Bildir