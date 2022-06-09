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Tolga Ciğerci, Trabzonspor'a önerildi
Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti ancak oyuncunun Trabzonspor ile görüştüğü belirtildi.
- 09.06.2022 - 13:50
Başakşehir'deki sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Tolga Ciğerci'yle ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.
Süper Lig'de kalmasına kesin gözüyle bakılan Tolga Ciğerci için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'a önerilmişti
Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Tolga Ciğerci, Başakşehir'e veda etmek üzereyken menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmişti.
Siyah-beyazlılar oyuncu için harekete geçmezken şimdi de Trabzonspor haberleri ayyuka çıktı.
Trabzonspor'a sıcak bakıyor
Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Tolga Ciğerci ile temas halinde. Milli futbolcunun bordo-mavililerde forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken transferin akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.