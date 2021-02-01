Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can transferine karşılık Başakşehir'e gönderilecek olan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve sakatlıklar nedeniyle çok fazla katkı sağlayamayan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki futbolcunun kontratı, karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildi.

BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU

İrfan Can transferine karşılık Deniz Türüç ile beraber Başakşehir'e gönderilen Tolga'nın, kısa süre içerisinde turuncu-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."