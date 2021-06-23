Tolga Geçim 1 yıl daha Anadolu Efes'te

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Tolga Geçim'in sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Anadolu Efes, kısa forvet ve şutör oyun kurucu Tolga Geçim'in sözleşmesini uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur takımımızda görev yapan Tolga, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes formasını giymeye devam edecek." ifadeleri kullandı.

LİGDE 29 MAÇA ÇIKTI

Euroleague'de geçen sezon Anadolu Efes forması ile 6 karşılaşmada 5 dakika 27 saniye ortalama süre alan Tolga Geçim, maç başına 0,7 sayı, 0,8 ribaunt ve 0,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Basketbol Süper Ligi'nde ise geride kalan sezon 29 karşılaşmaya çıkan Tolga, maç başına 12 dakika 7 saniye süre alarak 3,9 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamaları ile oynadı.

Tolga Geçim, geçen sezon Anadolu Efes ile THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.