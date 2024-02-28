Tolgahan Nurhak, Dinamo Tiflis'te

İHA
Gaziantepspor altyapısında yetişen ve kariyerinde Türkiye'de Şahinbey Belediyespor ile Şanlıurfaspor takımlarında, yurt dışında da Katar'ın El-Shamal SC takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Tolgahan Nurhak'ın yeni adresi belli oldu.
Nurhak, Gürcistan takımlarından Dinamo Tiflis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Önümüzdeki günlerde Dinamo Tiflis'e katılacak
Önümüzdeki günlerde takıma katılacak olan Nurhak, geçmişte önemli sakatlıklar yaşadığını ancak o günlere geride bıraktığını ifade ederek Dinamo Tiflis için mücadele edeceğini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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