Tolgahan Nurhak, Dinamo Tiflis'te Gaziantepspor'un altyapısında yetişen 31 yaşındaki futbolcu Tolgahan Nurhak, Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile sözleşme imzaladı.

İHA

Gaziantepspor altyapısında yetişen ve kariyerinde Türkiye'de Şahinbey Belediyespor ile Şanlıurfaspor takımlarında, yurt dışında da Katar'ın El-Shamal SC takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Tolgahan Nurhak'ın yeni adresi belli oldu.

Nurhak, Gürcistan takımlarından Dinamo Tiflis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki günlerde Dinamo Tiflis'e katılacak

Önümüzdeki günlerde takıma katılacak olan Nurhak, geçmişte önemli sakatlıklar yaşadığını ancak o günlere geride bıraktığını ifade ederek Dinamo Tiflis için mücadele edeceğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)