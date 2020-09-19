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    Tolgay Arslan resmen Udinese'de

    Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, İtalya'nın Udinese takımına transfer oldu. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 09:36
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    Tolgay Arslan resmen Udinese'de

    Hangi takıma gideceği merak edilen Tolgay Arslan, futbol kariyerini Serie A'da sürdürme kararı aldı.

    Udinese Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

    Tolgay Arslan resmen Udinese de #1

    Tolgay Arslan resmen Udinese de #2

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