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Tolgay Arslan resmen Udinese'de
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, İtalya'nın Udinese takımına transfer oldu. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 09:36
Hangi takıma gideceği merak edilen Tolgay Arslan, futbol kariyerini Serie A'da sürdürme kararı aldı.
Udinese Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.