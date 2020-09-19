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Tolgay Arslan resmen Udinese'de

Tolgay Arslan resmen Udinese'de

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, İtalya'nın Udinese takımına transfer oldu. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.