Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! Sürpriz transfer Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekibi Melbourne City FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekibi Melbourne City FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

37 maç 1 gol

Tolgay Arslan, bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 37 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu 1 gollük katkı verdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı

Bilindiği üzere Hamburg'tan 450 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, 4 yıl sonra 3,2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş burada başarılı olamayınca İtalya'ya gitmişti.