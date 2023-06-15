Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu! Sürpriz transfer

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu.
Türkiye'den ayrıldıktan sonra İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekibi Melbourne City FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
37 maç 1 gol
Tolgay Arslan, bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 37 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu 1 gollük katkı verdi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadı
Bilindiği üzere Hamburg'tan 450 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, 4 yıl sonra 3,2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş burada başarılı olamayınca İtalya'ya gitmişti.