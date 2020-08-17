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    Tomas: Beşiktaş, Gökhan Akkan'ı istiyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Ç.Rizespor'un başarılı file bekçisi Gökhan Akkan'ın peşine düştü.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 10:52
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 10:52
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    Tomas: Beşiktaş, Gökhan Akkan'ı istiyor

    Stjepan Tomas, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

    Yeni sezon öncesi eksiklerin giderileceğini belirten Tomas, "Bu sene Ç.Rizespor hedef yükseltti. Bu sezon daha rahat ve sakin bir sezon geçirmek istiyoruz. Geldiğimde takımı biliyordum, eskiden de çalıştığım bir ekip olduğu için takımı tanıyordum. Son iki hafta takımı gördüm ve analiz yaptım. Yeni transferler lazım. Şu an onun üzerine çalışıyoruz ve planlama da yaptık. Eksik olan mevkilerimizi belirledik ve en kısa zamanda yeni oyuncular aramıza katılacak." dedi.

    Tomas: Beşiktaş, Gökhan Akkan ı istiyor #1

    "BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

    Takımın milli kalecisi Gökhan Akkan’a teklifler geldiğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Sportif direktör Yılmaz Bal ile konuşuyoruz. Beşiktaş Gökhan'ı istiyordu ama şu anki son durumu bilmiyorum. Transferi hangi aşamada bir bilgim yok. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum. Şu an takımımızın oyuncusu." ifadelerini kullandı.

    Tomas: Beşiktaş, Gökhan Akkan ı istiyor #2

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