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- Torino, Marcao'yu istiyor
Torino, Marcao'yu istiyor
- 21.05.2022 - 18:22
- Güncelleme : 21.05.2022 - 18:28
Süper Lig'de bu sezonu krizlerle atlatan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladı.
İptal olan seçim ve teknik konulardaki aksaklıklarıyla sık sık manşetlere konu olan sarı-kırmızılı ekip, oyuncularına gelen tekliflerle de dikkat çekmeye devam ediyor.
Torino kesenin ağzını açtı
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun takımın Brezilyalı stoperi için 15 milyon euroya kadar teklif sunacağı öğrenildi.
Tuttomercato'da çıkan habere göre; Torino'nun satmayı planladığı Bremer'in yerini Galatasaraylı Marcao ile doldurmak istediği kaydedildi.
38 maçta görev aldı
Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu, Galatasaray kariyerinde 3 kupa kazandı.
25 yaşındaki başarılı savunmacı, bu sezon tüm kulvarlarda 38 kez sarı-kırmızlı formayı giyerken 1 kez de topu rakip filelerle buluşturmayı başardı.