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    Torino, Marcao'yu istiyor

    İtalya'nın köklü ekiplerinden Torino, Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao için 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.
    • 21.05.2022 - 18:22
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 18:28
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    Torino, Marcao'yu istiyor

    Süper Lig'de bu sezonu krizlerle atlatan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladı.

    İptal olan seçim ve teknik konulardaki aksaklıklarıyla sık sık manşetlere konu olan sarı-kırmızılı ekip, oyuncularına gelen tekliflerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

    Torino kesenin ağzını açtı

    Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun takımın Brezilyalı stoperi için 15 milyon euroya kadar teklif sunacağı öğrenildi.

    Tuttomercato'da çıkan habere göre; Torino'nun satmayı planladığı Bremer'in yerini Galatasaraylı Marcao ile doldurmak istediği kaydedildi.

    Torino, Marcao yu istiyor #1

    38 maçta görev aldı

    Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu, Galatasaray kariyerinde 3 kupa kazandı.

    25 yaşındaki başarılı savunmacı, bu sezon tüm kulvarlarda 38 kez sarı-kırmızlı formayı giyerken 1 kez de topu rakip filelerle buluşturmayı başardı.

    Torino, Marcao yu istiyor #2


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