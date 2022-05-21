Torino, Marcao'yu istiyor

İtalya'nın köklü ekiplerinden Torino, Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao için 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de bu sezonu krizlerle atlatan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına başladı.

İptal olan seçim ve teknik konulardaki aksaklıklarıyla sık sık manşetlere konu olan sarı-kırmızılı ekip, oyuncularına gelen tekliflerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Torino kesenin ağzını açtı

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun takımın Brezilyalı stoperi için 15 milyon euroya kadar teklif sunacağı öğrenildi.

Tuttomercato'da çıkan habere göre; Torino'nun satmayı planladığı Bremer'in yerini Galatasaraylı Marcao ile doldurmak istediği kaydedildi.

38 maçta görev aldı

Sözleşmesi 2024'te sona erecek oyuncu, Galatasaray kariyerinde 3 kupa kazandı.

25 yaşındaki başarılı savunmacı, bu sezon tüm kulvarlarda 38 kez sarı-kırmızlı formayı giyerken 1 kez de topu rakip filelerle buluşturmayı başardı.