Torino, Rıdvan Yılmaz için yeniden görüşmede

İtalyan ekibi Torino'nun, Eintracht Frankfurt'a transferi tıkanan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede olduğu belirtildi.

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan olan transfer ilgisi devam ediyor.

Torino merkezli La Stampa'da yer alan haberde; Torino'nun, Eintracht Frankfurt'a transferi tıkanan 21 yaşındaki sol bek için için yeniden devrede olduğu belirtildi.

İtalyan ekibinin amacının, Beşiktaş'ı 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle ikna etmek olduğu ifade edildi.





Frankfurt'a transferi durmuştu

Beşiktaş, 21 yaşındaki sol beki için Eintracht Frankfurt ile 6.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış ancak ödeme planı nedeniyle transfer durmuştu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 33 maçta sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Satılmazsa sözleşmesi uzatılacak

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin 2023'te sözleşmesi bitecek olan Rıdvan Yılmaz için herhangi bir takımla anlaşamaması halinde yeni zamlı sözleşme önerisinde bulunacağı belirtiliyor.