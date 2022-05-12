Torino'dan Mert Hakan Yandaş'a teklif

Geçtiğimiz günlerde CSKA Moskova'nın ilgisini açıkladığı Mert Hakan Yandaş'ı bu kez de Serie A ekiplerinden Torino istiyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla gelen ancak forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki orta saha, bu sezonun ikinci yarısında performansı ile yükselişe geçti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal takıma katıldıktan sonra daha çok forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'dan sonra Torino'dan da teklif geldi.

6 milyon euro bekleniyor

Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ı ilk bağlamda satmayı düşünmezken gelecek teklifin miktarına göre karar değiştirilebilir.

Geçtiğimiz sezonun başında, Emre Belözoğlu'nun çabası ve isteği sonrası olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye katılan Mert Hakan Yandaş için Sarı Kanarya en az 6 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

İtalyan temsilcisi Mert Hakan Yandaş için bu rakamlara çıkarlarsa Fenerbahçe bu transfere onay verecek.

2 gol 9 asist

Bu sezon Fenerbahçe ile 32 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 2 gol 9 asistlik bir performans ortaya koydu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca, 1999 dakika sahada kaldı.