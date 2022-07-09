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    Torino'dan Miha Zajc'a teklif

    Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'a İtalyan ekibi Torino transferde talip oldu. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro beklentisi olduğunu duyurdu.
    • 09.07.2022 - 08:54
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    Torino'dan Miha Zajc'a teklif

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    İtalyan basını, Zajc'a talip olan kulübü ve Fenerbahçe'nin beklentisini duyurdu.

    6 milyon euro az bulundu

    Tuttosport'un haberine göre; İtalyan ekibi Torino, daha önce Empoli ve Genoa formaları da giyen, bonservisi ise Fenerbahçe'de bulunan Sloven orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Torino, bunun için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etti.

    Haberde, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcudan 10 milyon Euro beklediği ve kulüpler arasında bir mesafe olduğu ifade edildi.

    Torino dan Miha Zajc a teklif #1

    Club Brugge de istiyor

    Öte yandan futbolcuya Club Brugge'ün de yoğun şekilde ilgi gösterdiği belirtiledi. Bilindiği üzere Club Brugge yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin ile de sözleşme imzalamıştı.

    Geçen sezon Fenerbahçe'de 41 maça çıkan Zajc, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

    Torino dan Miha Zajc a teklif #2


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