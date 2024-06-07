Tosin Adarabioyo resmen Chelsea'de

DHA

Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı.

İngiliz ekibi, Fulham ile sözleşmesi sona eren serbest statüdeki Tosin Adarabioyo'yu 4 yıllığına renklerine bağladı.

"Profesyonel kariyerimdeki ilk maçıma bu statta çıktım"

Transferin ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:

Chelsea çok büyük bir kulüp ve bu benim için tam bir dönüm noktası. Stamford Bridge'den üç kilometre uzakta doğdum ve profesyonel kariyerimdeki ilk maçıma bu statta çıktım. Çok heyecanlıyım ve kulübü gitmek istediğimiz yöne doğru itmeye yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum.