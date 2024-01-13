Tottenham'ın Tanguy Ndombele kararı: Geri çağrılacak Premier Lig devi Tottenham'ın Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele'nin Türkiye performansından memnun olduğu iddia edildi.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham'ın Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele için flaş bir karar alabileceği belirtildi.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor. İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.

Bununla birlikte Tottenham'ın Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.

Geri çağırılacak

FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

Haberde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.

14 maçta skora katkı üretemedi

Tottenham'ın 62 milyon euroya Lyon'dan transfer ettiği Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Napoli'de kiralık olarak geçirdi.

Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta forma giydi ve gol veya asist üretemedi.