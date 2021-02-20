Tottenham, Altay Bayındır'ın peşinde

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Altay Bayındır'ı, Ajax'ın ardından Tottenham da listesine aldı.

51 puanla Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe'de, sezonun flaş ismi olan Altay Bayındır'ın talipleri her geçen gün artıyor.

Kritik maçlarda kalesinde adeta devleşen 22 yaşındaki eldiven, Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine girmeyi başardı.

Kaleci Onana'nın futboldan 1 yıl men edilmesi üzerine kaleci arayışına giren Ajax, yetenekli file bekçisini takibe almıştı.

LLORIS SONRASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Hollanda ekibinin ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Premier Lig devi Tottenham'ın da Bayındır'la ilgilendiği ortaya çıktı.

34 yaşındaki Lloris'ten sonra eldivenleri emanet edecek bir kaleci arayan Londra ekibinin, Altay'ın oynadığı maçları yakından takip ettiği öğrenildi.

20 MİLYON EURO

Altay'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performansla fiyatını daha da artıracağını düşünen sarı-lacivertli yönetim, başarılı kaleciyi 20 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmüyor.