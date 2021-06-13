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- Tottenham futbol direktörlüğüne Fabio Paratici'yi getirdi
Tottenham futbol direktörlüğüne Fabio Paratici'yi getirdi
Juventus'tan ayrılan Fabio Paratici, Premier Lig ekibi Tottenham'ın yeni futbol direktörü oldu.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 09:07
Tottenham futbol direktörlüğü koltuğuna Fabio Paratici'yi getirdi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Paratici ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
11 YIL JUVENTUS’TA ÇALIŞTI
2010'da Juventus'un sportif direktörlüğüne getirilen 48 yaşındaki Paratici 11 yıl İtalyan devinde görev yapmıştı.