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    Tottenham futbol direktörlüğüne Fabio Paratici'yi getirdi

    Juventus'tan ayrılan Fabio Paratici, Premier Lig ekibi Tottenham'ın yeni futbol direktörü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 09:07
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    Tottenham futbol direktörlüğüne Fabio Paratici'yi getirdi

    Tottenham futbol direktörlüğü koltuğuna Fabio Paratici'yi getirdi.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Paratici ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    11 YIL JUVENTUS’TA ÇALIŞTI

    2010'da Juventus'un sportif direktörlüğüne getirilen 48 yaşındaki Paratici 11 yıl İtalyan devinde görev yapmıştı.

    Tottenham futbol direktörlüğüne Fabio Paratici yi getirdi #1

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