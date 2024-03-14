Tottenham, İsmail Yüksek'i gündemine aldı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Yüksek ile ilgilendiği öne sürüldü.

ensonhaber.com

29 haftası geride kalan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve ezeli rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde yer alan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

Hojbjerg'in yerine düşünülüyor

Team Talk'ta yer alan habere göre; Tottenham'da orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

İngiliz ekibinde Pierre Emile Hojbjerg yerine düşünülen ismin ise Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu iddia edildi.

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki itici güçlerinden biri oldu"

İsmail Yüksek için yapılan yorumda, şu ifadeler kullanıldı:

Defansif yönü ağır basan bir merkez orta saha oyuncusu olan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki itici güçlerinden biri oldu.

"Çocukluk hayalim Manchester United"

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa'da hayalinin Manchester United olduğunu söylemişti. İsmail Yüksek, şu sözleri sarf etmişti:

Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United.

Sözleşmesi devam ediyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 73 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.