Tottenham, James Maddison'ı açıkladı Tottenham, Leicester City forması giyen orta saha oyuncusu James Maddison'ı transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan yapılan açıklamada Leicester City forması giyen 26 yaşındaki İngiliz futbolcu James Maddison ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını kaydedildi.

Tottenham'ın bu transfer için Leicester City'e 40 milyon sterlin ödeme yapması bekleniyor.

203 maçta 55 gol

Leicester City formasıyla beş sezonda tüm kulvarlarda 203 maça çıkan Maddison, 55 gol attı.

Teknik direktörlüğe Ange Postecoglou'nu getiren Tottenham, kaleci Guglielmo Vicario'nun ardından ikinci transferini yaptı.