Tottenham, Manor Solomon'u transfer etti
İHA

İngiltere ekiplerinden Hotspur, son olarak Fulham'da kiralık oynayan İsrailli futbolcu Manor Solomon'u renklerine bağladı.

Londra ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Shakhtar Donetsk'e veda etmişti

23 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yollarını ayırmıştı.

Geçen sezon Fulham ile 24 resmi maça çıkan İsrailli futbolcu, 5 gol kaydetti.

Tottenham, Manor Solomon'u transfer etti