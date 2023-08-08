Tottenham, Micky van de Ven'i renklerine bağladı Premier Lig'in iddialı ekiplerinden olan Tottenham, Bundesliga'da mücadele eden Wolfsburg'un genç savunma oyuncusu Micky van de Ven'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolfsburg ile Van de Ven'in bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı, 22 yaşındaki stoper ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferin detayları belli oldu

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Tottenham, bu transfer için Almanya temsilcisine 40 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede, oyuncunun performansına bağlı maddelerin gerçekleşmesi halinde 10 milyon euro daha ödeme yapılacak.

21 Yaş Altı Hollanda Milli Takımı'nda 11 karşılaşmada görev alan Van de Ven, Wolfsburg formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.