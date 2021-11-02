Tottenham, Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, son dönemdeki kötü gidişin faturasını teknik direktör Nuno Espirito Santo'ya kesti. İngiliz ekibi, 47 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Premier Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşandı. İngiliz ekibi Tottenham, sahalarında son oynadıkları Manchester United mağlubiyet sonrasında teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İngiliz kulübüyle sezon başında sözleşme imzalamıştı.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Tottenham, daha sonra arka arkaya 3 mağlubiyet aldı. Aston Villa ve Newcastle maçlarında aldığı 2 galibiyetle İngiliz ekibi moral bulurken, sonrasında oynanan West Ham ve Manchester United maçlarının kaybı Nuno Espirito Santo'nun sonu oldu. İngiliz ekibinin yönetimi 47 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

“KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktör Fabio Paratici’nin açıklamalarına yer verildi. Nuno ile yolları ayırma kararı aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Paratici, “Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Nuno gerçek bir beyefendi ve burada her zaman hoş karşılanacak. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz.” dedi.

Tottenham Hotspur, Nuno yönetiminde çıktığı 17 resmi karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

CONTE İMZA İÇİN LONDRA’DA

Tottenham'ın Nuno Espirito ile yollarını ayırmasının ardından anlaşmaya vardığı teknik direktör Antonio Conte, sözleşme imzalamak için Londra'da.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Antonio Conte, kendisini 2023'e kadar Tottenham'ın teknik direktörü yapacak olan sözleşmenin son detaylarını görüşmek üzere Londra'ya geldi.